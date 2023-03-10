Üçüncü kez dünya evine giriyor! Düğün 1 Nisan'da İtalya'da

İlk evliliğini 2005 yılında Massimo Cusimano ile, ikinci evliliğini de 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yapan Burcu Esmersoy üçüncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü sunucu Nazım Akmandil'le 1 Nisan'da İtalya Portofino'da dünyaevine girecek. Esmersoy, daha önce düğün tarihiyle ilgili olarak "İtalya'da katıldığım bir düğünün yapıldığı oteli çok beğenmiştim, orada yer bulamadık. Yetkililere, 'Düğününü iptal eden olursa bize haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum'' demişti.