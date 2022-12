Üç yıllık evlilik bitti

Piyanist Fazıl Say, üç yıl önce Milano'da nikâh masasına oturduğu eşi Ece Dağıstan ile boşandı. Sosyal medyadan Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı boşandıklarını açıklayan Say, ''Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor, Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye', hem de 'hiç bir şeye' yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun'' dedi. Ece Dağıstan daha önce iki evleri olduğunu ve ayrı yaşadıklarını söyleyerek tartışma konusu olmuştu.