Üç ülkede 'Evet' diyecek!

Şeyma Subaşı ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle 2 senedir bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, yeniden evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz yıl ayrılan çift, yeniden bir araya geldi. Bir süredir sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile Bali'de olan Subaşı, düğün hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki mayıs ayında dünyaevine girecek olan ikiliden 32 yaşındaki Subaşı, 3 ayrı yerde düğün yapacak. Çift, Mısır, İstanbul ve Miami'de görkemli bir törenle evlenecek. Subaşı, düğünleri için 3 ayrı gelinlik tasarlatıyor. Geçtiğimiz yıl bir YouTube kanalında Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıkların söylemiş ve "İsteme oldu aslında. Meedo beni ailemden istedi" demişti.

