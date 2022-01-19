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19 Ocak 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 19:00:00

Üç Kuruş'luk veda

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Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı 'Üç Kuruş' dizisinden Zafer Algöz ayrıldı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı 'Üç Kuruş' dizisinden Zafer Algöz ayrıldı. Yapımda, Nezih karakterinin canlandıran Algöz, senaryo gereği Kartal'la girdiği savaşta diziye ölerek veda etti. Ay Yapım imzalı projenin senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme alırken yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

Etiketler : Uraz Kaygılaroğlu Nesrin Cavadzade Ekin Koç Aslıhan Malbora
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