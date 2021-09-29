‘Üç Kuruş'a sarışın

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Diren Polatoğulları'nın paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisi sete çıktı. Oyuncular kamera karşısına geçti. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu'nun imajı dikkat çekti. Bambaşka bir görüntüye bürünen oyuncu, kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal'a hayat verecek.