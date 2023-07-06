tüylü Terliği 34 bin lira!

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, yeni projeleri için İstanbul'a döndü. Havalimanında karşılaştığı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Sarıkaya'nın alay konusu olan sıcak havaya rağmen tercih ettiği tüylü yeşil terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı. Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatının 33 bin 795 TL olduğu öğrenildi. Sarıkaya'nın terlikleri için sosyal medyada 'Kopartılmış iplerin birleşimi gibi' yorumu yapıldı.