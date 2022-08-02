Tutkusu güzellikleri keşfetmek

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz, en büyük tutkusunu anlattı. Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Deniz, bir dergi için objektif karşısına geçti. Deniz, "Akrep kadınıyım. En büyük tutkum farklı güzellikler görmek. Yerimde sayamam. İki yıl sonra bir anda Paris'te sanat eğitimi alabilirim veya Afrika kıtasında hayvanlar üzerine araştırma yapabilirim" dedi.