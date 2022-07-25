Turne gelirleri hatıra ormanına!

Ebru Yaşar, yanan ormanları unutmadı ve ünlü sanatçıdan ayakta alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi geldi. Şarkıcı önceki akşam Çeşme Şerefe'de sahne aldı. 25 yıllık kariyeri boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan seyircilerine anlamlı bir sürpriz hazırlayan Yaşar, ''Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız " dedi. Turne kapsamındaki konserlerinin tüm gelirini bağışlayacağını açıklayan Yaşar, "Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ben doğa ve çevreye karşı çok duyarlıyım. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz. Gezdiğim şehirlerde gelen bütün seyircilerimle aslında hep birlikte bir orman kuracağız'' dedi.