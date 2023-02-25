Türkünün geliri depremzedelere

Şarkıcı Karsu asrın felaketi sonrası harekete geçti. Karsu'nun Hollanda'da yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayında seslendirdiği Neşet Ertaş'ın türküsü 'Neredesin Sen' şarkısı depremzedelere umut olacak. Ertaş'ın ailesinden izin alan Karsu, parçayı Spotify'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Karsu, şarkıdan elde edilecek olan geliri depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Karsu geçtiğimiz haftalarda Hollanda'daki yardım programında 41 bin 520 euro (842 bin TL) toplamıştı.

AİLESİ FİLMİNE İZİN VERMEMİŞTİ



Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ailesi sanatçının hayatını konu alan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek yapımcı Mustafa Uslu'ya açtıkları davayı kazanarak filmin vizyona girmesine izin vermemişti.