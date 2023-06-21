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21 Haziran 2023 Çarşamba 14:34:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 14:34:00

Türkü gecesi

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Şarkıcı Cem Adrian, önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Cem Adrian, önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Adrian, Kerki Solfej organizasyonu kapsamındaki sahnesinde repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra kendine has üslubu ile yorumladığı türkülere de yer verdi. Adrian, 'Herkes Gider Mi', 'Ben Seni Çok Sevdim', 'Tek Başına' ve 'Kül' gibi şarkıları hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Adrian, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Etiketler : Türkü gecesi Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi Şarkıcı Cem Adrian
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