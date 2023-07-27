VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
27 Temmuz 2023 Perşembe 07:44:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:44:00

Türkiye'yi terk etmem

ABONE OL

Kendi restoranı önünde işten çıkarılan iki çalışanı tarafından darp edilen İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Kendi restoranı önünde işten çıkarılan iki çalışanı tarafından darp edilen İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceği yönündeki söylentilere yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Zanna, ''Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor. Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye'' dedi.

Etiketler : Türkiye'yi terk etmem İtalyan şef Danilo Zanna Türk millete olan sevgim
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX