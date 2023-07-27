Türkiye'yi terk etmem

Kendi restoranı önünde işten çıkarılan iki çalışanı tarafından darp edilen İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceği yönündeki söylentilere yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Zanna, ''Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor. Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye'' dedi.