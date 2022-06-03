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03 Haziran 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 14:00:00

Türkiye'ye geliyor

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Dünyaca ünlü müzik grubu Il Divo, Türkiye'ye geliyor. Grup, 2021 yılında kaybettikleri Carlos Martin'in anısına çıktıkları 'Greatest Hits Tour' dünya turnesine devam ediyor.

Dünyaca ünlü müzik grubu Il Divo, Türkiye'ye geliyor. Grup, 2021 yılında kaybettikleri Carlos Martin'in anısına çıktıkları 'Greatest Hits Tour' dünya turnesine devam ediyor. Her konserlerini Carlos Martin'e adayan Il Divo, duygusal turnesi kapsamında İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek. Grup 21 Temmuz'da Harbiye Açık Hava'da sahne alacak.

Etiketler : Dünyaca ünlü müzik grubu Il Divo Türkiye Carlos Martin
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