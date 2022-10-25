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25 Ekim 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 16:00:00

Türkiye tatili

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Futbol hayatını sonlandıran Manchester United'ın dünyaca ünlü eski yıldızı Rio Ferdinand tatil için rotasını Türkiye'ye çevirdi. İngiliz asıllı yıldız futbolcu soluğu Antalya'daki Cullinan Belek otelde aldı.

Futbol hayatını sonlandıran Manchester United'ın dünyaca ünlü eski yıldızı Rio Ferdinand tatil için rotasını Türkiye'ye çevirdi. İngiliz asıllı yıldız futbolcu soluğu Antalya'daki Cullinan Belek otelde aldı. Bol bol güneşlenip denizin keyfini çıkaran efsane futbolcu, tam bir Türkiye âşığı olduğunu ve Akdeniz Bölgesi'nin tatil için büyüleyici olduğunu belirtti.

Etiketler : Manchester United Rio Ferdinand Antalya Türkiye
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