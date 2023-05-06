Türk dizileriyle gurur duydum

Oyuncu Hilal Altınbilek, Türk Hava Yolları'nın Meksika'da Türk dizileriyle ilgili düzenlediği etkinliğe katıldı. En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altınbilek, etkinlikte onur konuğu oldu. Gecede Altınbilek yapımcı Fatih Aksoy ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Mexico City'de THY'nin davetlisi olarak katıldığım etkinlikte Türk dizilerinin, Türkiye'nin turizmine katkısına ne kadar etkili olduğunu gördüm ve bir kez daha mesleğim ve Türk dizilerinde emeği geçen herkes ile gurur duydum" dedi.