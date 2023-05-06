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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:40:00

Türk dizileriyle gurur duydum

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Hilal Altınbilek, Meksika'da Türk dizileriyle ilgili düzenlenen etkinliğe katıldı.

Oyuncu Hilal Altınbilek, Türk Hava Yolları'nın Meksika'da Türk dizileriyle ilgili düzenlediği etkinliğe katıldı. En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altınbilek, etkinlikte onur konuğu oldu. Gecede Altınbilek yapımcı Fatih Aksoy ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Mexico City'de THY'nin davetlisi olarak katıldığım etkinlikte Türk dizilerinin, Türkiye'nin turizmine katkısına ne kadar etkili olduğunu gördüm ve bir kez daha mesleğim ve Türk dizilerinde emeği geçen herkes ile gurur duydum" dedi.

Etiketler : hilal altınbilek türk dizileri meksika
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