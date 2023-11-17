Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Şarkıcı Reyhan Karaca yeni teklisi "Bi'şey Olmaz"ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Sadettin Dayıoğlu müziği Ahmet Akkaya'ya ait olan şarkının yapımcılığını Hayrettin Güneş üstlendi. Grand Müzik etiketiyle çıkan teklisine ABD'de klip çeken Reyhan Karaca, "Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu. Her detayında büyük emek var. Ben her zaman kendime yakışan şarkılar yapmaya özen gösterdim. Farkında mısınız bilmiyorum ama 90'lara tekrar bir dönüş var. Ben yıllardır yeni şarkılar üretmeye devam eden kendime yatırım yapmaya hiç ara vermeden 90'lar ruhunu yaşatmaya çalışan nadir sanatçılardan biriyim. Aslında sadece 90'ların değil tüm zamanların şarkıcısıyım. Güncel soundlarda bile artık yerli yabancı herkeste bir 90'lar ruhu hakim olmaya başladı. Ne varsa eskilerde var. Eski şarkıların tadı bile bir başka" dedi.