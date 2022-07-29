Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'un başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Zeytin Ağacı' dizisinin lansmanı önceki akşam gerçekleşti. Filmin oyuncuları ilerleyen saatlerde Kuruçeşme'deki Korto adlı mekâna geçerek kutlama yaptı. Gecenin finalinde Büyüküstün, özel şoförlü arabasını mekânın ön kapısına yanaştırdı. Serkan Altunorak'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubunu aracına alan Büyüküstün, ortaya renkli kareler çıkardı. Büyüküstün'ü görenler, "Tuba'nın minibüsü" yorumlarında bulundu.