Tuba'dan kafa karıştıran paylaşım

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu. Dijitalde yayınlanacak olan 'Another Self' dizisindeki partneri Murat Boz'la adı aşk dedikodularına karışan Büyüküstün, Instagram hesabından "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" mesajını yayınladı. Oyuncunun bu dizeleri kime yazdığı ise merak konusu oldu.