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24 Haziran 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 11:00:00

Tuba için geri sayım

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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Zeytin Ağacı' dizisi izleyicisyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Zeytin Ağacı' dizisi izleyicisyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını OGM Picrutes'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Dizide, okul arkadaşı olan üç kadının hikayesinde içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişerek yaşadıkları süreç anlatılıyor.

Etiketler : Tuba için geri sayım Murat Boz Tuba Büyüküstün
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