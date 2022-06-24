Tuba için geri sayım

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Zeytin Ağacı' dizisi izleyicisyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını OGM Picrutes'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Dizide, okul arkadaşı olan üç kadının hikayesinde içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişerek yaşadıkları süreç anlatılıyor.