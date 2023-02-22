TRT'den moral ziyareti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavisi devam eden çocukları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde ziyaret etti. Çocuklar ekranlardan izledikleri kahramanları karşılarında görünce şaşırıp mutlu oldular. Depremzede çocukları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sobacı, çocuklara TRT Çocuk yapımlarına ait ürün ve kitaplarından hediye etti.