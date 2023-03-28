Trabzon'da ‘Derün' hikaye

Oyuncular Hatice Aslan, Furkan Andıç ve Güven Kıraç, bağımsız sinema filminde buluştu. Üçlü, Müge Uğurlar'ın ilk filmi olan 'Derün' için kamera karşısına geçti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin unutulmaz eseri Mesnevi'nin ilk hikayesi olan 'padişah-cariye' kıssasından esinlenilen filmin çekimleri Trabzon'da başladı. Karadeniz'de tek başına yaşayan 40 yıllık bir inzivanın kahramanı olan Marife'nin hikayesini anlatan filmin çekimleri 3 ay sürecek. Yapımda Hatice Aslan ve Furkan Andıç iki farklı rolle izleyici karşısına çıkacak.