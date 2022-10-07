Torunum bana ‘Şenay' diyor

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' adlı dizide yer alan oyuncu Şenay Gürler, anneanneliğin keyfini çıkardığını söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Gürler, torunu Simya'nın kendisine 'Şenay' dediğini söyledi. Oyuncu, "Bana Şenay diyor. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum, görüşmeye çalışıyoruz. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" dedi.