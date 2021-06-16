Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı

Rol aldığı 'Masumiyet' dizisinde Hülya Avşar'ın attığı tokat sonrası çenesi yerinden çıkan Ertuğrul Postoğlu, Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Hülya Avşar'ın talihsiz olay sonrası çok üzüldüğünden bahseden oyuncu, "Son çekimde kamera açısını ayarlayamadı, elmacık kemiği yerine tokat çeneye geldi. Bir an durduk ve çenemi kapatamadığımı fark ettim. Hülya neredeyse ağlayacaktı" dedi. Recep ASLAN