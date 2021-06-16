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Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı
16 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00

Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı

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Rol aldığı 'Masumiyet' dizisinde Hülya Avşar'ın attığı tokat sonrası çenesi yerinden çıkan Ertuğrul Postoğlu, Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Rol aldığı 'Masumiyet' dizisinde Hülya Avşar'ın attığı tokat sonrası çenesi yerinden çıkan Ertuğrul Postoğlu, Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Hülya Avşar'ın talihsiz olay sonrası çok üzüldüğünden bahseden oyuncu, "Son çekimde kamera açısını ayarlayamadı, elmacık kemiği yerine tokat çeneye geldi. Bir an durduk ve çenemi kapatamadığımı fark ettim. Hülya neredeyse ağlayacaktı" dedi. Recep ASLAN

Etiketler : Hülya Avşar Masumiyet Ertuğrul Postoğlu Akmerkez
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