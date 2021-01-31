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31 Ocak 2021 Pazar 22:23:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 22:23:00

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Atilla Pekdemir'in vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.

Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.

Etiketler : Atilla Pekdemir tiyatro sinema oyuncu vefat magazin
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