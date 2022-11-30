Tiyatro varoluşum

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyununda Constanze karakterini sahneleyen Dilan Çiçek Deniz, ilk tiyatro deneyimiyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Özlediğim biri gibi. Sahnede oldukça varoluşumu kutladığımı hissediyorum ve her anı özümsemeye çalışıyorum. Her saniye nefes aldığımı hissediyorum" dedi.

Deniz'in geçtiğimiz günlerde kıskançlık yüzünden nişan attığı yönetmen Thor Saevarsson arkadaşlarıyla Cihangir'deydi. Bir mekanda eğlenen Saevarsson, habercilerin kendisini görüntülediğini fark edince tedirgin tavırlar sergiledi.