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22 Şubat 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 19:30:00

Tiyatro karın doyurmuyor

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Son olarak Tamer Karadağlı'yla 'İkinin Biri' oyununda yer alan oyuncu Esra Sönmezer tiyatro oyuncularının çok az maddi kazanç sağladığını hatırlattı.

Son olarak Tamer Karadağlı'yla 'İkinin Biri' oyununda yer alan oyuncu Esra Sönmezer tiyatro oyuncularının çok az maddi kazanç sağladığını hatırlattı. Esra Sönmezer, "Oturduğum sitenin aidatından daha düşük bir para karşılığında, sadece sanat için oynamak istemiyorum. Tiyatro karın doyurmuyor" dedi.

Etiketler : Tiyatro karın doyurmuyor Tamer Karadağlı Esra Sönmezer
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