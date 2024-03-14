Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Zorlu PSM'nin YouTube kanalına konuşan Gülsoy, ''Tiyatro ne kadar düşse de küllerinden yeniden doğuyor. Çünkü birebir performans ve birebir seyirciyle paylaşılan bir atmosfer ve enerji olduğu için tiyatro ister pandemi çıksın ister dünyamız, çağımız daha kötü bir yere sürüklensin, belki durabilir ama hiçbir zaman ölmez. Her yere düştüğünde ayağa yeniden kalkmayı becerebilen bir şey tiyatro" yanıtını verdi.