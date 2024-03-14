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14 Mart 2024 Perşembe 07:07:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 07:07:00

Tiyatro hiçbir zaman ölmez

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Serhat Teoman ile birlikte 'Sahne Tozu Yutanlar' adlı oyunda yer alan Buğra Gülsoy, her şeye rağmen tiyatronun ölmeyeceğini söyledi.

Zorlu PSM'nin YouTube kanalına konuşan Gülsoy, ''Tiyatro ne kadar düşse de küllerinden yeniden doğuyor. Çünkü birebir performans ve birebir seyirciyle paylaşılan bir atmosfer ve enerji olduğu için tiyatro ister pandemi çıksın ister dünyamız, çağımız daha kötü bir yere sürüklensin, belki durabilir ama hiçbir zaman ölmez. Her yere düştüğünde ayağa yeniden kalkmayı becerebilen bir şey tiyatro" yanıtını verdi.

Etiketler : buğra gülsoy tiyatro zorlu psm
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