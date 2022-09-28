Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

'NR1 Video Müzik Ödülleri' sahiplerini buldu. Toplam on altı kategoride ödülün verildiği gecede Aleyna Tilki 'En İyi Kadın Şarkıcı' seçildi. Tilki ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden aldı. Gencebay, Tilki'ye "Seni seviyorum ve takip ediyorum. Bu ödülü sana verdiğim için çok sevindim" dedi ve genç şarkıcıya destek verdi. Ödülünü alırken heyecan yaşayan Tilki ise "Bu ödülü sizin elinizden almak benim için onurdur" karşılığını verdi.