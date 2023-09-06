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06 Eylül 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 07:28:00

Teşkilat'a pehlivan geliyor

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TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ın dördüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başrol oyuncusu Deniz Baysal dahil birçok ismin veda ettiği diziye yeni karakterler katılacak.

TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ın dördüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başrol oyuncusu Deniz Baysal dahil birçok ismin veda ettiği diziye yeni karakterler katılacak. Bu karakterlerden en önemlilerin başında "Pehlivan" lakaplı İbrahim geliyor. Jandarma özel harekatta görev alırken istihbaratın kurulacak yeni ekibine alınan İbrahim rolü için Sarp Levendoğlu'yla imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

Etiketler : TRT 1' Teşkilat teşkilat dizi yeni karakterler dördüncü sezon Sarp Levendoğlu
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