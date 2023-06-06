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06 Haziran 2023 Salı 10:12:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:12:00

Teşekkür gecesi

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Şarkıcı İsmail Özkan yeni teklisi 'Yansın İstanbul' için Osmanbey'deki Ramada Plaza'da bir davet düzenleyerek habercilerle bir araya geldi.

Şarkıcı İsmail Özkan yeni teklisi 'Yansın İstanbul' için Osmanbey'deki Ramada Plaza'da bir davet düzenleyerek habercilerle bir araya geldi. Sezen Aksu İmzalı şarkıyı yorumlayan Özkan'ın klibinde oyuncu Tamer Levent yer aldı. Gecede habercilere teşekkür eden Özkan, "Emeğin ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak, bu gece sizlere bir parti düzenleyerek bir teşekkür etmek istedim" diye konuştu.

Etiketler : Teşekkür gecesi İsmail Özkan Yansın İstanbul
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