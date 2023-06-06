Teşekkür gecesi

Şarkıcı İsmail Özkan yeni teklisi 'Yansın İstanbul' için Osmanbey'deki Ramada Plaza'da bir davet düzenleyerek habercilerle bir araya geldi. Sezen Aksu İmzalı şarkıyı yorumlayan Özkan'ın klibinde oyuncu Tamer Levent yer aldı. Gecede habercilere teşekkür eden Özkan, "Emeğin ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak, bu gece sizlere bir parti düzenleyerek bir teşekkür etmek istedim" diye konuştu.