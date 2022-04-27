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27 Nisan 2022 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 13:19:00

Ters ışık kurbanı oldum

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Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikâhında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.

Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikâhında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü. Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı. Soyman, ''Aslında o giydiğim nikâh kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi" dedi.

Etiketler : Ters ışık kurbanı oldum Şarkıcı Safiye Soyman Seda Sayan Çağlar Ökten
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