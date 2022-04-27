Ters ışık kurbanı oldum
Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikâhında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.
Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikâhında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü. Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı. Soyman, ''Aslında o giydiğim nikâh kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi" dedi.