Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, katıldığı YouTube kanalında işle ilgili takıntısı olduğunu açıkladı. Oyuncu, ''Sette cep telefonuyla prova yapan oyunculara sinir oluyorum tabi bu onların tercihi ama sonuçta oyununa da yansıyor" dedi. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden taviz vermeyen oyuncu, "Yaş alıyoruz ama galiba genetik olarak şanslıyım. Uyku ve sağlıklı beslenme önemli hayatımda. Gece hayatım yok. Mutsuz ve negatif düşünce üreten insanlarla görüşmüyorum. Kendime bir dünya kurdum. Sakin, basit ve hırssız yaşamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.





