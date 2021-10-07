Teklif geldi ama kabul etmedim

Yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı iddia edilen Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde kendisini görünce isyan etti. Tümer, tanıtım panolarında kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyleyen sunucu, "Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur'' dedi.