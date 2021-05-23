Tek kişilik dev kadro

Trabesk albümündeki 22 şarkının 16'sının yönetmenliğini üstlenen Enes Bilal Taşçı, bu alanda bir ilke imza attığını söyledi. Mustafa Ceceli gibi sanatçıların kliplerinde imzası bulunan Taşçı, en büyük hedefinin ise Türkiye'ye uluslararası arenada ödüller kazandıracak .projelere imza atmak olduğunu dile getirdi