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27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30:00

Tehlikeli yakınlaşma

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Aslı Enver'le ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan şarkıcı Murat Boz, oyuncu sevdasından vazgeçemiyor.

Aslı Enver'le ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan şarkıcı Murat Boz, oyuncu sevdasından vazgeçemiyor. Popçu, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünleri sonrası düzenlenen partide oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte eğlenmesi sonrası yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Aşk hayatında yüzü pek gülmeyen Boz'un Arslan'la yakınlaşması akıllara, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirdi.

Etiketler : Tehlikeli yakınlaşma Aslı Enver Murat Boz
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