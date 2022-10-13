Tatlıses'ten kızına altın kemer

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile evlendi. Dilan Çıtak, düğününde 3 farklı gelinlik giydi. Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan Tatlıses, hediyesiyle de dikkat çekti. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin lira olduğu ileri sürüldü.