Tatil molası

'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, tatile çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş yapan Yılmaz, habercilerle sohbet etti. Sette eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten oyuncu, "Harika bir çalışma ortamı var sette, uzun süreler çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor. Yeni yılda belki kısa bir tatil programı yapabilirim. Ama onunla ilgili şu anda net bir durum yok" dedi.