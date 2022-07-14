Tatil güzel geçti

Yakın dostu İbrahim Çelikkol ile tatil yapan Birce Akalay, Beyoğlu'nda görüntülendi. Çelikkol ile her fırsatta yakın arkadaş olduklarını dile getiren Akalay, "Çok tatlı tatil yaptık. Aldı beni birazcık götürdü. Sonra o oğlanı aldı, ben annemin yanına döndüm" dedi. Rol aldığı 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileri dijital platformda dünya listelerine giren Akalay, ''İkisi de yüreğimi, göğsümü kabartan işlerdi. Mutluyum bu kadar güzel reaksiyon alması, seviliyor olması güzel'' dedi.