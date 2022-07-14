VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valerien Ismael'den 6 futbolcu için son karar
IV. Murat İstanbul Seferine çıkıyor
"Türkiye kilit stratejik ortak"
Üner'den 5'te 5!
Tatil güzel geçti
Hastaneden sahneye
Babalarını andılar
Ünlü çellisten Tarkan yorumu
İlk uluslararası proje
Norovirüs su ve gıdalara karışabilir
Böbreğin az bilinen düşmanı
Bir bardak kefirle gelen 8 fayda
Yaramazlık ve şımarıklık değil hastalık olabilir
Ukrayna'dan anında misilleme
EYT'de Türkiye modeli masada
Çiftliğinde şoförü ile beraber katledildi
FETÖ'nün John'undan darbe itirafı
İşte Datça'daki yangının çıkış nedeni
"Türkiye ekonomisi patlama yapabilir"
Zelenski, İstanbul'daki dörtlü zirveyi değerlendirdi: "Çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettarım"
Haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Datça'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Türkiye'den kritik zirve hakkında ilk açıklama!
14 Temmuz 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 11:30:00

Tatil güzel geçti

ABONE OL

Yakın dostu İbrahim Çelikkol ile tatil yapan Birce Akalay, Beyoğlu'nda görüntülendi.

Yakın dostu İbrahim Çelikkol ile tatil yapan Birce Akalay, Beyoğlu'nda görüntülendi. Çelikkol ile her fırsatta yakın arkadaş olduklarını dile getiren Akalay, "Çok tatlı tatil yaptık. Aldı beni birazcık götürdü. Sonra o oğlanı aldı, ben annemin yanına döndüm" dedi. Rol aldığı 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileri dijital platformda dünya listelerine giren Akalay, ''İkisi de yüreğimi, göğsümü kabartan işlerdi. Mutluyum bu kadar güzel reaksiyon alması, seviliyor olması güzel'' dedi.

Etiketler : Tatil güzel geçti Birce Akalay İbrahim Çelikkol
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Ticarete el attı

Ticarete el attı
Aşkını çoraba işletti

Aşkını çoraba işletti
DERYA Hayalini gerçekleştirdi

DERYA Hayalini gerçekleştirdi
Kıyafeti kendi tasarımı

Kıyafeti kendi tasarımı
Boy farkına taban çözümü

Boy farkına taban çözümü
Acemi Örümcek Adam

Acemi Örümcek Adam
Proje öncesi tatil

Proje öncesi tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX