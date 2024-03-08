Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
RTÜK, Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin tepki çeken sahnesi üzerine inceleme başlattı.
Kanal D'de yayınlanan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinin ikinci bölümündeki bir sahne gündem olmuştu. O sahnede kadınların aşağılandığı iddia edilmişti. Sahneyle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.
Yaşananların ardından Kanal D duruma el koydu.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yayınlanan Taş Kağıt Makas'ın tekrar bölümünde, sosyal medyada tepkilere neden olan o sahnelere yer verilmemesi dikkat çekti.
Yaşananların ardından Kanal D yönetiminin diziyi kaldırmayı tartıştığı iddia edildi