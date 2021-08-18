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18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00

‘Tarkan'ın her şarkısı tutuyor mu?'

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Aleyna Tilki, çıkardığı teklisinin tanıtımı için robotla evlenmesini eleştirenlere Tarkan örneği ile yanıt verdi.

Aleyna Tilki, çıkardığı teklisinin tanıtımı için robotla evlenmesini eleştirenlere Tarkan örneği ile yanıt verdi. Genç popçu, "Çıktığım günden beri eleştirilmeyen tek günüm olmadı. Mesela Tarkan'a sorsana her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane, bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Robotla evlendim belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama benim belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler, kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler" dedi.

Etiketler : Genç popçu Aleyna Tilki robotla evlenmesi
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