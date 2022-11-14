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14 Kasım 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 11:00:00

Tarihi ikili

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Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynadığı 'Hayreddin' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Sayışman'a yapımda Melisa Döngel eşlik edecek.

Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynadığı 'Hayreddin' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Sayışman'a yapımda Melisa Döngel eşlik edecek. Dönem dizisinde ikilinin yanı sıra Timur Acar, Ufuk Özkan, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Hasan Küçükçetin ve Başak Daşman oynayacak. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' niteliğindeki dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Etiketler : Tarihi ikili Tolgahan Sayışman Melisa Döngel
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