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01 Şubat 2023 Çarşamba 17:41:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 17:41:00

Tarihi handa klip

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Hakan Altun ve Bengü, Sinan Akçıl'ın Piyanist 3 albümünde yer alan 'Bu Aşk Yerde Kalmaz'ın klip çekiminde bir araya geldi.

Şarkıcılar Hakan Altun ve Bengü Sinan Akçıl'ın Piyanist 3 albümünde yer alan 'Bu Aşk Yerde Kalmaz'ın klip çekiminde bir araya geldi. Eminönü'ndeki tarihi Büyük Valide Han'da yapılan çekimlerde müzisyenler eğlenceli anlar yaşadı. Habercilerin, "14 Şubat'a yalnız mı giriyorsunuz?" sorusuna Altun, "Her zaman ki gibi" cevabını verirken Akçıl ise, "Bilemeyiz" cevabını verdi.

Etiketler : hakan altun bengü sinan akçıl
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