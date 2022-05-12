Taraftarın isteğini geri çevirdi

Popçu Demet Akalın'ın Ozan Doğulu'nun 130 Bpm Forte albümünde seslendirdiği 'Kulüp' şarkısıyla Trabzonsporlu yüzbinlerce taraflar kutlamasına damga vurmuştu. Popçu, şampiyonluk organizasyonunda taraftarla bir araya gelerek sahne alacak. Trabzonsporlu taraftarlar, popçuya geçtiğimiz yıllarda bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesi talebinde bulundu. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara cevap verdi. Popçu, "Sponsordu, giydik geri verdik" diyerek taraftarın bu isteğini geri çevirdi.