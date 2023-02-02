Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı

Eski manken Özlem Yıldız, peş peşe talihsizlikler yaşadığını açıkladı. Geçtiğimiz gün trafikte minibüse çarparak kaza geçiren Yıldız, sonrasında bindiği uçağa da yıldırım isabet ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "Yaklaşık 2 haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok" dedi.