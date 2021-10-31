Takipçiye küfretti

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ağzını bozdu. Öztel, sosyal medya hesabı Instagram'dan soru- cevap yaptı. Öztel, bir takipçisinden gelen, "Çocukların başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı. Aleyna'nın annesi, Instagram'dan ağır hakaret yaptı.

