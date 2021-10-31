Takipçiye küfretti
İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ağzını bozdu.
İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ağzını bozdu. Öztel, sosyal medya hesabı Instagram'dan soru- cevap yaptı. Öztel, bir takipçisinden gelen, "Çocukların başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı. Aleyna'nın annesi, Instagram'dan ağır hakaret yaptı.