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06 Mayıs 2022 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:25:00

Takipçilere Kerem engeli

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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, kıskançlık krizine girdi. Oyuncu, kız arkadaşını Kerem Bürsin ile etiketleyen sayfaları engelliyor.

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, kıskançlık krizine girdi. Oyuncu, kız arkadaşını Kerem Bürsin ile etiketleyen sayfaları engelliyor.

Oyuncular Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Londra sokaklarında el ele görüntülenerek aşkları belgelenen ikiliden Kaan Yıldırım dönüşte kıskançlık krizine girdi. Yıldırım, Twitter'da Erçel'i eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin ile etiketleyen sayfaları tek tek engellemeye başladı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığını kabul etmeyen genç fanların sayfalarından rahatsızlık duyan Yıldırım, sosyal medyada adeta temizlik yaptı. Hande Erçel'in de bu gelişmeden rahatsızlık duyduğu öğrenildi. 28 yaşındaki güzel oyuncu Londra dönüşü "Her şey yolunda, çok iyiyim" açıklaması yapmıştı.

Etiketler : Takipçilere Kerem engeli Kaan Yıldırım Kerem Bürsin
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