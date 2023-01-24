Survivor'a erken vedalar

Survivor 2023 yarışmasında beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda yer almayan Berdan Mardini yarışmaya veda etti. Survivor'dan ayrılan bir diğer isim ise Seçkin Piriler oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Piriler'in adaya adapte olamadığı için yarışmadan çekilme kararı aldığını söyledi.