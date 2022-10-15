Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim

'Camdaki Kız' dizisinde yer alan oyuncu Cemal Hünal, geçtiğimiz günlerde otomobiliyle seyir halindeyken Etiler'de motosikletli bir sürücüye çarpmıştı. Oyuncunun çarptığı motosikletteki sürücü ile yanındaki kişinin ayaklarında kırıklar oluşmuştu. Hünal, yaşadığı talihsiz kazayla ilgili, "Motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmaları gerekiyor bence. Sürücüde bir şey yok. Arkasındaki arkadaşın bacağında 10 tane kırık var. Şahsen çok üzüldüm. Hastaneye görmeye gittim, evinde de ziyaret edeceğim" dedi. Motosiklet sürücüsü oyuncu hakkında şikayette bulunmuştu.