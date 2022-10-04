Süpürge ve tepsimi almadan gitmem

Hadise ile 4 aylık evliliklerini sonlandıran Mehmet Dinçerler, Riva'daki evden eşyalarını toplarken robot süpürge ve isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldı.

Dört gün önce evliliklerini sonlandıran popçu Hadise ve Mehmet Dinçerler'in arasında sular durulmuyor. 4 ay evli kalan ikili, boşanma sonrası yeni hayatlarına dönmeye başladı. Hadise'nin mahkemeden 3 gün önce büyük bir şok yaşadığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler, Riva'da birlikte yaşadıkları evden eşyalarını toplarken robot süpürgeyi ve Hadise'yi isteme töreninde kullanılan gümüş tespiyi de yanında götürdü. Bunu öğrenen popçu yaşadığı şaşkınlık sonrası ağzı açık kaldı. Mehmet Dinçerler'in ev sahibi İbrahim Çelikkol'a 6 aylık kirayı ödemediği ve 150 bin liralık depozitoyu da yatırmadığı söyleniyor. Boşanma davasında düğünde takılan takılar ve 3 milyon lira değerindeki evlilik teklifi adlığı yüzük Hadise'de kalmıştı.