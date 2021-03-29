Suç dizisinde doktor

Başrollerinde Emre Kızılırmak, Tuvana Türkay ve Emre Canpolat'ın yer aldığı 'Fuad' adlı dizinin çekimleri Ardahan - Damal'da devam ediyor. Bir köydeki komiser (Emre Kızılırmak), savcı (Emre Polat) ve doktor (Tuvana Türkay) karakterlerinin kriminal olaylarını konu alan dizi, dijital platformda ekrana gelecek. Ardahan'da çekilen çekimler için Türkay, ''Anadolum, doğum. Keşfedilmemiş mevsimim'' mesajını yazdı.