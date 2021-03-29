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29 Mart 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 10:30:00

Suç dizisinde doktor

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Başrollerinde Emre Kızılırmak, Tuvana Türkay ve Emre Canpolat'ın yer aldığı 'Fuad' adlı dizinin çekimleri Ardahan - Damal'da devam ediyor.

Başrollerinde Emre Kızılırmak, Tuvana Türkay ve Emre Canpolat'ın yer aldığı 'Fuad' adlı dizinin çekimleri Ardahan - Damal'da devam ediyor. Bir köydeki komiser (Emre Kızılırmak), savcı (Emre Polat) ve doktor (Tuvana Türkay) karakterlerinin kriminal olaylarını konu alan dizi, dijital platformda ekrana gelecek. Ardahan'da çekilen çekimler için Türkay, ''Anadolum, doğum. Keşfedilmemiş mevsimim'' mesajını yazdı.

Etiketler : Emre Kızılırmak Tuvana Türkay Fuad 'Anadolum doğum
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