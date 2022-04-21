VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
Çocuklar "ramazan davulcusu" oldu
32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor
Türkiye ramazanda ihtiyaç sahibi Nijeryalı kardeşlerine yardım eli uzattı
İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında
"Bana teklif geldi ama hükümetimizle istişare ederek gitmeme kararı verdik"
Rusya önemli Mariupol kentini ele geçirdi
Erdoğan isterse 'şah ve mat' der
Pençe-Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme
Yazlık dönüş
Yeni proje hazırlığı
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Sessizliğini korudu
Komedide Vodvil rüzgarı
Sportif Burak
Kitabın geliri kız çocuklarına
Luna'ya bakıcı almıyoruz
Tenis alışverişi
kerem'i inkar etmedi
Miyonların 5 önemli sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -21 Nisan
Ekran kullanımı duygu gelişimini etkiliyor
21 Nisan 2022 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:23:00

Sportif Burak

ABONE OL

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit alıverişte objektiflere yansıdı.

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit alıverişte objektiflere yansıdı. Oyuncu, Metropol İstanbul'da oğlu Karan, babası ve annesiyle birlikte mağazaları dolaştı. Özçivit, eğlence merkezinde oğlu Karan ile birlikte doyasıya eğlendi. Keyifli halleriyle ve spor tarzıyla dikkat çeken Özçivit "Bugün Karan'ı ailemle birlikte eğlendirmeye getirdik. Fahriye'nin işi vardı bugün biz de kendimizi dışarı attık. Onun dışında her şey yolunda bildiğiniz gibi" dedi.

Etiketler : Sportif Burak Kuruluş Osman Burak Özçivit
Yeni şarkı geliyor

Yeni şarkı geliyor
Henry'yi kucakladı

Henry'yi kucakladı
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları
Evlilik var tarih yok

Evlilik var tarih yok
İntibah teklifi

İntibah teklifi
Yavru kurt sahiplendiler

Yavru kurt sahiplendiler
Eşimle en iyi arkadaşız

Eşimle en iyi arkadaşız
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Adı henüz belli değil

Adı henüz belli değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER