Sportif Burak

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit alıverişte objektiflere yansıdı. Oyuncu, Metropol İstanbul'da oğlu Karan, babası ve annesiyle birlikte mağazaları dolaştı. Özçivit, eğlence merkezinde oğlu Karan ile birlikte doyasıya eğlendi. Keyifli halleriyle ve spor tarzıyla dikkat çeken Özçivit "Bugün Karan'ı ailemle birlikte eğlendirmeye getirdik. Fahriye'nin işi vardı bugün biz de kendimizi dışarı attık. Onun dışında her şey yolunda bildiğiniz gibi" dedi.